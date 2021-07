Covid: Toti “Occupato solo l’1% dei posti letto a media intensità. età media dei nuovi ricovertati è di 35 anni”

“In Liguria l’occupazione dei posti a letto a media intensità è pari all’ 1% mentre si attesta al 3% per i reparti di terapia intensiva, una percentuale ben al di sotto del livello di guardia. L’età media dei nuovi positivi degli ultimi giorni è di 35 anni, nello stesso periodo del 2020 l’età media dei contagiati era invece di 45 anni, questo significa che la campagna vaccinale anti Covid si rivela efficace, in particolare nella popolazione più anziana, abbassando così l’età media dei nuovi contagiati. Nel mese di luglio meno del 10% dei positivi è risultato vaccinato, a conferma di quanto la vaccinazione possa risultare fondamentale in questa fase della pandemia”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della pandemia in Liguria.

“I dati ci confermano quanto sia importante sottoporsi alla campagna vaccinale per contrastare la circolazione del virus - ha aggiunto il presidente Toti - per questo Regione Liguria ha programmato altre tre Open Night mercoledì, giovedì e venerdì; le tre serate, tutte ad accesso senza prenotazione, sono rivolte sia a chi deve effettuare ancora la prima dose con richiamo a 21 giorni per Pfizer e a 28 giorni per Moderna, sia chi deve completare il ciclo con la seconda dose”.

E dopo le 14.100 dosi di vaccini Moderna consegnati ieri in Liguria, dopodomani arriveranno altre 49.140 dosi di Pfizer (suddivise in 6 pizza box in Asl 1, 7 pizza box in Asl 2, 12 pizza box in Asl 3, 4 pizza box in Asl 4, 6 pizza box in Asl 5, 3 pizza box all’Ospedale San Martino, 2 pizza box all’Ospedale Gaslini, un pizza box all’Ospedale Galliera, un pizza box all’Ospedale Evangelico).