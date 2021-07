Sanremo: anche oggi la 'parata' di grandi sportivi che si sono sfidati nuovamente a Padel (Foto)

Anche oggi gli ex campioni di calcio si sono sfidati al torneo nazionale di footgolf, terminato al campo ‘Degli Ulivi’ di Sanremo, ma insieme a Francesca Schiavone e tanti altri, si sono nuovamente sfidati alla ‘Padel Academy’ del Solaro per un nuovo torneo.

Alcuni momenti della sfida tra la coppia formata da Gigi Di Biagio e Demetrio Albertini e quella formata da Francesca Schiavone e Vincent Candelà

Gran caldo e non poche difficoltà per tutti gli atleti ma, alla fine grande soddisfazione per una bellissima due giorni tra il golf sulle alture della città e il padel, che sta diventando sempre più uno sport di massa. Al termine del torneo la premiazione, che ha visto per il Comune la presenza dell’Assessore Silvana Ormea.

(Foto di Tonino Bonomo)