Il mare di Imperia nel nuovo videoclip di Chiara Ragnini: il ritorno della cantautrice di Lingueglietta (Video)

Fra caos e paura è il nuovo singolo della cantautrice ligure Chiara Ragnini, tratto dall'EP Disordine uscito lo scorso ottobre e con il quale l'artista torna a farsi ascoltare, in un abbraccio fra il pop e la canzone d'autore.

In un periodo storico in cui siamo sovrastimolati dall'eccesso di informazioni, suoni ed impegni questo singolo, così come l'EP, è un elogio alla lentezza per segnare, a tre anni di distanza dall'ultimo disco 'La Differenza', il ritorno sulle scene dell'artista genovese.

“Sono passati due anni, cosa mi manca di te? Il mio impararti a memoria o il tuo star senza di me? Comincia così questa canzone, che evoca i fantasmi di una storia importante ormai lasciata alle spalle da tempo” spiega Chiara “Sono ombre che riaffiorano per poi svanire così come sono arrivate. Tutte le cose belle sono destinate a finire e la vera forza consiste nel farne tesoro e proseguire il proprio viaggio, senza rimorso né rancore”. Il singolo sarà disponibile in radio a partire da oggi.

La canzone è stata scelta come oggetto di studio del corso di film-making del Centro di Formazione G. Pastore di Imperia e si è arricchita delle immagini del videoclip realizzato ad Imperia, fra le mura del Teatro della Società Operaia di Imperia e le suggestive location affacciate sul Porto e i Moli di Oneglia. Protagonisti del video l'attore Eugenio Ripepi e la giovane regista Cagliostro, che hanno interpretato intensamente la storia raccontata nel corto musicale.

Chiara è attualmente impegnata in una serie di concerti nella sua terra di Liguria per portare al pubblico le canzoni del suo Disordine EP e dei suoi dischi precedenti.

Ecco le prime date confermate:

1 luglio • ExAtelier • Albenga (SV)

9 luglio • Di mare e d'amore • Costarainera (IM)

22 luglio • Canzoni nel bosco con Geddo • Ceriale (SV)

24 luglio • Fantastico Festival • Arena Estiva • Pegli (GE)

30 luglio • Premio Io suono tu sei • Imperia

7 agosto • Di mare e d'amore • San Lorenzo al Mare (IM)

8 agosto • Songwriters Night • Bar 11 • Imperia

22 agosto • Imperia Unplugged Festival con Lovesick Duo • Imperia

11 settembre • RockAmistad Festival • Genova