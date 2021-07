Andrea Di Marco a Diano Castello per dare il via al 28° ‘Premio Vermentino’, 102 le etichette presenti

Il vino, ovviamente, e la comicità sono i grandi protagonisti della prima giornata del 28° Premio Vermentino che si apre oggi a Diano Castello. Alle 9.30 iniziano i lavori della commissione esaminatrice che deve i campioni pervenuti da 66 produttori da tutto lo Stivale, dalla Liguria alla Sicilia. Le etichette sono in totale 102, di cui 92 per la categoria principale e 10 per quella speciale “particolari e innovative produzioni” con significativa presenza di Vermentino.

Commissione composta da Paolo Massobrio, Michela Isola, Elisa Alciati e Antonella Tavella, Ivano Brunengo, Giancarlo Orengo, Enrico Calvi, Paolo Madonia e Paolo Beraldi. Le attività riservate ai visitatori scattano alle 17.30, in contemporanea con la cerimonia inaugurale, prevista nel teatro Concordia, dove sono anche esposte tutte le bottiglie dell’edizione 2021. Dalle ore 17 è in funzione il bus navetta gratuito da Diano Marina (capolinea via C. Battisti).

Un doppio appuntamento con l’approfondimento sui vini è previsto quest’oggi: intorno alle 18 il confronto con i produttori e il wine tasting “C’è Vermentino e Vermentino”, con Paolo Massobrio, alle 19 la degustazione dei rossi di Neive, a cura della Bottega dei 4 Vini. A proposito di Neive, domani sarà celebrato il gemellaggio ufficiale con il Comune di Diano Castello. Si tratta del primo connubio tra due località che fanno parte dei Borghi più belli d’Italia.

“L’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria ha confermato il proprio supporto, economico e di progettualità, al Comune di Diano Castello per quello che può considerarsi il nuovo corso del Premio Vermentino – afferma il presidente Enrico Lupi -. La manifestazione, così come è stata congegnata, valorizza il territorio e il prodotto, e dunque favorisce le aziende del settore, fortemente colpite dalla pandemia. Le eccellenze dell’enogastronomia sono peraltro, per la nostra regione, uno straordinario propulsore in chiave turistica”.

Mattatore della giornata, sin dall’inaugurazione anche Andrea Di Marco, è il comico genovese che ha firmato i due videoclip dei Consorzi di tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio DOP Riviera Ligure, il secondo dei quali è stato presentato nell’agosto 2020 in anteprima proprio a Diano Castello, in occasione della scorsa edizione del Premio. Di Marco interverrà anche preso lo stand di Assaggia la Liguria, alle ore 18.30, per degustare un aperitivo ligure dop insieme al pubblico e poi alle 21.15 salirà sul palco di piazza Matteotti per presentare il suo nuovissimo spettacolo, dal titolo Stonato!, la cui “prima”, dopo le prove generali di qualche giorno fa a Cogoleto, è andata in scena ieri sera a Genova.

Ecco come Andrea Di Marco presenta il suo show. ““Durante una canzone in uno spettacolo a Reggio Emilia, nel pieno della concentrazione e del trasporto emotivo - avevo anche gli occhi chiusi - uno spettatore mi grida “Stonato!”. In quel i mondo per me si ferma ed esiste solo lui. Mi passa davanti tutta la vita, e lui. Ho continuato lo spettacolo con il pilota automatico, ma ogni mia sinapsi era a pensare a quella parola così diretta, così cruda. Ricordo sono morto in un momento (questa non è mia). Ma se fosse stato invece un complimento? Stonato! È lo spettacolo che fa di quell’aggettivo un complimento. I clichet sociali, gli stereotipi, i luoghi comuni sono una sorta di spartito sempre intonato su una sola musica, la solita, trita e ritrita. Stonare rispetto a quello spartito ha una funzione liberatoria e catartica. In Stonato! vanno in scena monologhi e canzoni che sono la ricerca del comportamento e del pensiero che sgretola la solidità dei clichet. Quali sono le virtù e i vezzi della mia generazione? E di quelle più giovani, dei 30enni, dei teenager? Aspetto di vedervi ridere, divertirvi e cantare insieme a me, sperando di ricevere da voi alla fine dello spettacolo un bel sonoro Stonato!”.

Il Premio Vermentino è un’iniziativa del Comune di Diano Castello. La 28esima edizione si avvale del sostegno di Regione Liguria e Azienda Speciale della Cciaa Riviere di Liguria, del patrocinio di Ministero delle Politiche Agricole, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Prefettura e Provincia di Imperia, Associazione Nazionale Città dell’olio, Associazione dei Borghi più belli d’Italia e della collaborazione dell’Enoteca Regionale e dei Consorzi di tutela di olio DOP Riviera Ligure e del Basilico Genovese DOP e dei Comuni di Diano Arentino, Diano Marina e Diano San Pietro.

Gli sponsor e partner della manifestazione sono Arimondo Supermercati Pam ed Eurospin, Banca d’Alba, Intesa Grandi Impianti, Acqua Calizzano, Barisone Immobiliare e Club Ristoranti del Vermentino.

Il programma completo del 28° Premio Vermentino

Venerdì 16 luglio

ore 17.30: inaugurazione ufficiale della manifestazione (teatro Concordia)

ore 17.45: conferenza “C’è Vermentino e Vermentino”, incontro con i produttori e wine tasting, a cura di Paolo Massobrio, dei sommelier Ais/Fisar e dei componenti la commissione esaminatrice (teatro Concordia)

ore 18: intrattenimento musicale con Karibe Band (piazza Matteotti)

ore 18.30: aperitivo ligure dop con Andrea Di Marco (stand Assaggia la Liguria, piazza Clavesana)

ore 19: Neive e le sue eccellenze, a cura della Bottega dei 4 Vini (teatro Concordia)

ore 21.15: spettacolo di cabaret con Andrea Di Marco (piazza Matteotti)

ore 17.30-22.30: esposizione bottiglie partecipanti alla rassegna (teatro)

ore 17.30-22.30: mercatino prodotti km0 e degustazioni/laboratori presso postazione Assaggia la Liguria (centro storico)

ore 18.30-22.30: degustazione guidata Vermentino (stand sommelier, piazza Giudice)

ore 18.30-22.30: apertura area street food (piazza Matteotti)

Sabato 17 luglio

ore 16: visita guidata al centro storico (ritrovo sotto il loggiato di piazza Quaglia)

ore 17: presentazione e degustazione del Moscatello di Taggia, il vino dei Papi (teatro Concordia)

ore 18: cerimonia di gemellaggio Diano Castello-Neive (teatro)

ore 18.45: cerimonia di premiazione 28° Premio Vermentino (teatro)

ore 20.30: intrattenimento musicale con la Karibe Band (piazza Giudice)

ore 21.30: spettacolo “60 anni di storia della canzone genovese, da Tenco a...” (piazza Matteotti)

ore 17-23: esposizione bottiglie (teatro)

ore 17-23: mercatino km0 e degustazioni/laboratori presso postazione Assaggia la Liguria (centro storico)

ore 17.30-22.30: degustazione guidata Vermentino (stand sommelier, piazza Giudice)

ore 17.30-23 apertura area street food (piazza Matteotti)

Domenica 18 luglio

ore 8.45: passeggiata tra i sentieri con degustazione finale (ritrovo presso loggiato piazza Quaglia)

ore 17.30: visita guidata al centro storico (ritrovo sotto il loggiato)

ore 18.30: Coppa Vermentino - incontro di pallapugno Amici del Castello-Neivese (sferisterio Quaglia)

ore 21: spettacolo “Caruggi e Trenette”, con Francesco Zino (piazza Matteotti)

ore 17-22.30: mercatino km0 e degustazioni/laboratori presso postazione Assaggia la Liguria (centro storico)

ore 17-22.30: esposizione bottiglie (teatro)

ore 17.30-22.30: apertura area street food (piazza Matteotti)

ore 17.30-22: degustazione guidata Vermentino (stand sommelier, piazza Giudice)