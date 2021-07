Sanremo: indagati i tre napoletani che, in 'trasferta', avevano rubato un orologio da 40mila euro

Tre napoletani ‘trasferisti’ indagati dalla Polizia di Sanremo, per la rapina di un orologio di circa 40.000 euro. I fatti risalgono a una sera di fine agosto dell'anno scorso, quando un turista in vacanza con la propria famiglia (in attesa di parcheggiare la propria auto) è stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter con casco.

Uno si era infilato con mezzo busto all'interno dell'autovettura e con violenza gli ha strappato l'orologio dal polso. Tra i due è anche nata una colluttazione, alla fine della quale l'uomo a bordo del ciclomotore si è impossessato dell'orologio, del valore di circa quarantamila euro di una nota casa svizzera.

Dopo la segnalazione gli equipaggi sul territorio e gli uomini della Sezione Investigativa hanno ricostruito l'episodio e, in poche ore, sono risaliti allo scooter a bordo del quale era stata messa a segno la rapina, che era parcheggiato in via Anselmi. E’ risultato di proprietà di un uomo residente a Napoli, noto come prestanome per intestazioni fittizie di diversi veicoli e utilizzati per compiere rapine, furti e altri reati.

Gli agenti hanno fatto partire una indagine da cui è emerso che la rapina era stata organizzata in ogni dettaglio nella città partenopea e poi messa a segno a Sanremo con una vera e propria ‘trasferta’, al termine della quale ognuno è tornato presso la propria abitazione dopo aver commesso il colpo. Gli uomini ritratti dalle telecamere di videosorveglianza cittadine erano completamente sconosciuti alle Forze dell'Ordine e pertanto la loro individuazione non è stata semplice.

Grazie ai collegamenti fatti dagli uomini della Sezione Investigativa con reati eventi commessi in altre parti d'Italia e gli accertamenti compiuti sullo scooter la Polizia è risalita ai tre pluripregiudicati napoletani, sono soliti commettere reati del genere tra loro, hanno circa 30 anni.