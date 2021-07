Sanremo: devastano il dehors di un locale e parte dell'arredo urbano in piazza Colombo, arrestato un marocchino

Serata eccessivamente ‘movimentata’, quella appena trascorsa in piazza Colombo a Sanremo. Tre magrebini hanno infatti parzialmente devastato il dehors di un bar e parte dell’arredo urbano della piazza, semplicemente perché il titolare del locale si era giustamente rifiutato di dar loro da bere, visto che erano visibilmente già ubriachi.

I tre, allontanatisi per qualche attimo dal locale, sono tornati ‘armati’ di bottiglie recuperate poco distante e hanno iniziato a lanciarle contro il bar. Non contenti hanno lanciato in aria sedie e tavoli, proprio di fronte ad alcuni altri clienti. Per terminare hanno anche devastato alcune fioriere presenti poco lontano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno inseguito i tre magrebini. Due sono riusciti a fuggire mentre un terzo, di nazionalità marocchina, è stato arrestato per danneggiamenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Questa mattina verrà processato per direttissima.