Sanremo: auto distrutta dal crollo del pino in via Nino Bixio, il Comune risponde ai proprietari che ancora aspettano il risarcimento

Il pino caduto in via Nino Bixio

Dopo la mail della nostra lettrice che lamentava il ritardo nel pagamento dei danni provocati dal crollo del pino in via Nino Bixio, non si è fatta attendere la replica del Comune, chiamato direttamente in causa.

Di fatto da palazzo Bellevue fanno sapere che l'ufficio legale del Comune si è attivato fin da subito sulla vicenda per la quale, tra l'altro, le responsabilità sono state ben chiare dall'inizio. Non un vero e proprio nodo da sciogliere. Dal Comune affermano di aver trasmesso tutti gli atti richiesti in tempi ristretti e che spetti ora all'assicurazione il compito di liquidare il danno. La palla, quindi, non è più nel campo del Comune, ma in quello dell'assicurazione.

Inoltre, siccome spesso i tempi per le liquidazioni sono a dir poco lunghi, da palazzo Bellevue fanno sapere di essersi spesi per sollecitare la procedura. Non resta, quindi, che attendere l'ultimo capitolo e la parola 'fine' alla vicenda.