Bordighera: entro fine anno si potranno ottenere i certificati anche in tabaccheria, convenzione con la Fit

Si è ieri mattina, in Comune a Bordighera, l’incontro preliminare per definire la procedura amministrativa che si concluderà con la convenzione tra palazzo Garnier e la Federazione Italiana Tabaccai per il servizio di rilascio dei certificati. L’obiettivo è l’operatività entro fine 2021.

Numerosi i vantaggi di questa scelta: maggiore vicinanza al cittadino, che non avrà l’obbligo di recarsi presso gli uffici comunali; maggiore accessibilità, poiché il servizio sarà disponibile durante tutto l’orario d’apertura dei punti vendita; maggiore semplicità, perché qualora sia necessaria l’apposizione del bollo esso potrà essere acquistato direttamente sul posto. Il tutto a costo zero per il Comune e con una spesa massima di 2 euro a certificato per il richiedente, in completa sicurezza per quanto riguarda privacy e correttezza dell’operazione.

Potranno essere richiesti i certificati: anagrafico di nascita, anagrafico di morte, anagrafico di matrimonio, di cancellazione anagrafica, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza aire, di stato civile, di stato di famiglia, di stato di famiglia e di stato civile, di residenza in convivenza, di stato di famiglia aire, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, anagrafico di unione civile, di contratto di convivenza, multiplo.​