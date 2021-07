Da Milano a Ospedaletti: oggi è il 40° anniversario di Matrimonio di Claudio e Giulia Gatti, auguri! (Foto)

Oggi ricorre il 40° anniversario di matrimonio degli ospedalettesi, ma milanesi di nascita, Claudio e Giulia Gatti.

Si sono sposati a Milano proprio il 14 luglio, ma del 1981, dopo un breve periodo di fidanzamento e dopo che la loro conoscenza era avvenuta sui banchi di scuola quando avevano 15 anni circa. Da allora hanno sempre condiviso tutto, dal lavoro al divertimento e al volo con l'aliante di cui Claudio è pilota. Poi l'amore per il mare che li ha portati ad affrontare navigazioni per tutto il Mediterraneo.

Hanno avuto un meraviglioso figlio, Maurizio, che oggi è un imprenditore edile e che, contando solo sulle sue forze, ha creato la sua azienda che finalmente sta producendo interessanti frutti. Maurizio si è sposato giovane come i suoi genitori e ha avuto con la sua amata Rachele due bellissime bambine che oggi hanno 5 e 2 anni.

“La vita mi ha riservato tante cose belle – ci ha scritto Claudio - che devo principalmente ai principi che mi hanno trasmesso i miei genitori ed in modo particolare grazie all'intelligenza amore e capacità di mia moglie che da sempre mi ha appoggiato e spinto per dare il meglio di me stesso”.

Domani Claudio regalerà alla sua Giulia una Fiat 500 del 1971 che ha provveduto a far restaurare rendendola bella, forse anche meglio, di quando è uscita dal concessionario 50 anni fa. In questi giorni Claudio e Giulia sono in viaggio per una nuova ‘Luna di Miele’ a Sinio nell'omonimo castello.