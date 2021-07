Bordighera: martedì prossimo un incontro sulla storia e rinascita del palmeto del Beodo

La ‘Cumpagnia d’à Parmura’, con la collaborazione della Fondazione San Giuseppe onlus Bordighera e della Parrocchia S.M. Maddalena, nell’ambito del suo tradizionale impegno su ‘Conosciamo la nostra storia’, organizza per martedì prossimo una serata sul tema ‘Storia e rinascita dell’orto ebraico-cristiano nel palmeto del Beodo. Il progetto di valorizzazione’.

Relatori saranno il Prof. Alessandro Carassale dell’Università di Genova e il Dott. Claudio Littardi del Centro Studi e ricerca sulle palme di Sanremo. L’appuntamento è per la serata di martedì alle 21.15 all’aperto, nel campetto di Santa Rosa, in via della Madonnetta a Bordighera Alta.

A seguito delle misure anti Covid, l’ingresso sarà consentito previa prenotazione al numero 3771966006, attivo dalle 10 alle 18. Con l’iniziativa la ‘Compagnia della Palma’ riprende la sua attività di promozione e sensibilizzazione della cultura e della tradizione che hanno così profondamente caratterizzato Bordighera nel tempo, al punto da identificarla quale ‘Città delle Palme’.

Lo scopo di questa, come di altre iniziative che seguiranno, è quello di ‘fare qualcosa’ affinché questo patrimonio (storico, culturale, paesaggistico e ambientale) del territorio non vada perduto ma si trasformi, finalmente, in un formidabile punto di forza anche turistico ed economico.