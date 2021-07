Airole: il biker Vittorio Brumotti promuove il territorio con il tour 'Sulle strade dei vini'

Le due ruote del campione Vittorio Brumotti solcano il Ponente.

La star di Canale 5 ha fatto tappa ad Airole per un tour che promuove il territorio e la produzione di vini che interessano le varie zone, eccellenza d'Italia.

Il tour ricopre l'intera penisola da Nord a Sud, scopre, propone, raccomanda, racconta. Un percorso enogastronomico che valorizza il Bel Paese. Questa volta è calato nella nostra provincia dopo essere stato nelle Langhe, ora muove in direzione Cinque Terre.

Il mezzo di trasporto? La bici, naturalmente, il mezzo ecologico per eccellenza.