Nel libro fotografico ‘Marina di Ventimiglia’ il progetto di ‘MDC’ per il futuro della Città di Confine (Foto e Video)

Il progetto per la futura marina di Ventimiglia, alle spalle del porto ‘Cala del Forte’, vive da oggi in un libro con le immagini di Armando Rotoletti e con l'introduzione di Mario Ascheri che svelano il passato e il presente di una città che vuole rinnovarsi restando fedele alla propria storia. Il volume è stato presentato questa mattina alla chiesa di Sant'Antonio Abate ex Convento delle Suore dell'Orto.

Iniziamo dal titolo del libro, ‘Marina di Ventimiglia’. “Rappresenta la Ventimiglia che vediamo nel prossimo futuro - dichiarano i curatori - la sintesi tra le radici di un bellissimo centro storico, anch'esso protagonista di una nuova riqualificazione, e lo straordinario sviluppo che sta interessando il litorale Marina di Ventimiglia si candida, così, ad essere il nuovo simbolo di sviluppo economico-turistico che porrà la città all'attenzione nazionale e internazionale”.

Questo libro, realizzato da un grande fotografo siciliano e da uno stimato storico ventimigliese, è un susseguirsi straordinario di immagini e racconti. Lo ha promosso ‘Marina Development Corporation’, uno degli attori del grande progetto di rilancio di Ventimiglia. “Sono onorato e contento, questo libro bellissimo dà ulteriore lustro alla nostra città” ha commentato il sindaco Gaetano Scullino; “Un sentito omaggio alla città, nel cui futuro crediamo fortemente”, ha dichiarato Giuseppe Noto, Ceo di Mdc.



Armando Rotoletti è nato a Messina, ha studiato fotografia a Londra, si è dedicato al fotogiornalismo prima di essere protagonista di numerose mostre personali e collettive. Ha esplorato la realtà antropologica di un paese alle pendici dell'Etna, e ha documentato lo straordinario territorio del vulcano.

Le pietre e volti della sua Sicilia. Marina di Ventimiglia è l'accorata testimonianza del suo primo incontro con la Riviera ligure di ponente. Un colpo di fulmine a cielo sereno.

Mario Ascheri, invece a Ventimiglia è nato e la sua presenza in questo libro attesta il suo legame profondo con la sua città da cui parti dopo il liceo classico, avviato a una carriera universitaria e professionale che lo vide presto professore di Storia del diritto medievale e moderno e all'occorrenza di Storia delle istituzioni politiche, di Istituzioni medievali e Storia del Rinascimento. A Ventimiglia i suoi soggiorni da ‘spantegau’ (emigrato, disperso) sono stati brevi ma continui ed intensi, e le ferie non gli hanno impedito di organizzare seminari di storia dai quali sono nate pubblicazioni e si è consolidato un gruppo di validi cultori di storia.

Il loro incontro culturale e artistico si traduce in un volume intriso di bellissime immagini di luoghi e monumenti, di volti, tradizioni e cultura, che narrano la storia di un territorio sospeso tra il bianco e nero del passato, e i colori del presente guardando con ottimismo al futuro.

“Bisogna pensare - si legge nella prefazione di Rotoletti - al passato di questo luogo per capire come mai il nucleo antico di una città di mare abbia trovato la sua dimensione nella sommità di uno sperone di roccia, 'sospeso' tra il mare e la montagna”.

“L'occhio del 'foresto' - gli fa eco Ascheri nell'introduzione - vede quel che la routine mette in ombra per i residenti Un libro cosi elegante invita a ripetere l'esperienza di Rotoletti, e non si resterà delusi. E poi c'è un'ulteriore motivazione per questa avventura: si può sempre tentare di andare oltre le sue scoperte”.

E in questo rincorrersi tra passato e presente che si inserisce la visione di una Marina di Ventimiglia articolata al futuro.

130 pagine, formato 34x32, rilegatura e rifiniture di pregio, ‘Marina di Ventimiglia’ vuole essere un omaggio a questa città e alla sua gente.

Il libro è disponibile online sul sito dell'autore www.armandorotoletti.com e in alcuni punti vendita di Ventimiglia (offerta minima suggerita 40 euro). Il ricavato sarà devoluto in beneficenza in collaborazione con l'associazione ‘Le ragazze di Vilma”'che si occupa di attività benefiche nella città alta.