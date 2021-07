Bordighera: stop a lavori e rumori per tutta l'estate nella città alta, emanata l'ordinanza del Sindaco

Il Sindaco di Bordighera, per garantire una maggiore tranquillità ai residenti della città alta, ha emanato un’ordinanza per sospendere l'attività edilizia e i lavori rumorosi nel centro storico, tra oggi e il 31 agosto.

“In questo periodo di temporaneo allentamento delle misure di restrizione e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 – ha detto Vittorio Ingenito - risulta necessario evitare gli assembramenti che possono ostacolare il regolare passaggio pedonale nelle vie del centro storico di Bordighera Alta. Nei mesi di luglio e agosto nel centro storico si verifica un notevole afflusso turistico da parte di persone e famiglie che lo scelgono per ragioni climatiche e anche di quiete, che consente loro di godere di periodi di riposo dalla routine quotidiana. Ho ritenuto doveroso andare incontro a queste esigenze quantomeno nel periodo di massima affluenza turistica estiva, ovvero nei mesi di luglio e agosto”.

L’ordinanza sindacale, per ragioni sanitarie e per prevenire ogni sorta di pericolo per la pubblica incolumità nonché a tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti e, più in generale, a tutela del decoro e della vivibilità urbana della città, riguarderà: Via al Capo - Via Bastioni - Via Lunga, fino a incrocio Via di Mezzo - Piazza del Popolo -Via P. Mariani - Piazza Padre Giacomo Viale - Via della Loggia - Via Dritta - Via Matera -Piazza del Piano - Via dei Marinai, ovvero nelle strade, seppur non elencate, dove sono presenti attività commerciali. Eventuali violazioni saranno punite con una sanzione da 25 a 500 euro.