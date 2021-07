Ceriana: centomila euro per migliorare l'illuminazione pubblica sulla strada Provinciale 55

Centomila euro per migliorare l’illuminazione della strada Provinciale 55 a sud di Ceriana, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo in Valle Armea, che farà quindi un grosso investimento per garantire più luce sull’importante arteria di collegamento tra il paese e la costa.

Si tratta di un contributo assegnato al Comune dal Ministero dell’Interno e che ha consentito la realizzazione di del progetto di estensione dell’impianto di pubblica illuminazione con tecnologia efficiente.

Una buona notizia per i residenti del piccolo centro dell’entroterra matuziano ma anche per i fruitori della Provinciale 55 che, da Sanremo porta fino a Bajardo.