Una stanza degli abbracci per la Casa di Riposo di Pigna: Zonta Club ringrazia Frontalieri e l'on. Campomenosi

La Casa di Riposo di Pigna ha ricevuto la "stanza degli abbracci" dove i familiari degli ospiti possono incontrare i propri cari in sicurezza. Lo Zonta Club Ventimiglia Bordighera ha voluto ringraziare l'Associazione dei Frontalieri per aver collaborato alla realizzazione di questo progetto e l'on. Marco Campomenosi, segnalatoci dall'on. Flavio Di Muro. "L'on. Campomenosi ha, infatti, generosamente contribuito alla raccolta fondi del Club per raggiungere la cifra necessaria all'acquisto della struttura" - sottolineano dallo Zonta Club.