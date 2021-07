Sanremo: nuovo passo avanti verso l’avvio al cantiere del Palasport, approvate le modifiche al progetto della piscina

Ultimi passi prima del via ai lavori per la costruzione del Palazzetto dello Sport. La giunta ha di recente dato l’ok al progetto esecutivo che include un’importante modifica per la piscina.

Tanto si era parlato delle sue misure e, in stesura definitiva del progetto, si è optato per una profondità totale di 1 metro e 80 contro l’iniziale ipotesi che prevedeva un fondo da 1,30 a 1,80. In questo modo il futuro Palazzetto potrà ospitare anche competizioni di nuoto sincronizzato e pallanuoto. La giunta ha dato l’ok e la modifica è stata messa nero su bianco.

Si avvicina sempre di più la posa della prima pietra. In questi giorni gli uffici di palazzo Bellevue hanno predisposto il bando per reclutare il responsabile della sicurezza, che sarà ultimato entro fine mese. Poi si potrà partire.