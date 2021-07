Garante dei diritti delle persone private della libertà: i rappresentanti del terzo settore propongono il nome del criminologo Stefano Padovano

Una lettera inviata al presidente Giovanni Toti e ai membri del consiglio regionale, scritta da professionisti che operano negli ambiti di competenza normati dalla legge della Regione Liguria i quali lo scorso 29 marzo hanno promulgato l’istituzione del “Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”.

"Nel manifestarvi la nostra soddisfazione per la decisione assunta dalla Giunta regionale, relativamente al ruolo indicato è nostra cura segnalare i tratti chiave a cui tale figura dovrebbe rispondere, affinché il ruolo di Garante sia esercitato con impegno e serietà per la durata dell’incarico. In questo senso, ci pregiamo di segnalare il nominativo del Prof. Stefano Padovano" dicono i criminologi, psichiatri e rappresentanti del settore.

"La figura che ci permettiamo di indicare possiede, a nostro parere, tutti i requisiti indispensabili per assolvere tale incarico: sia dal punto di vista delle competenze professionali (criminologo, docente, formatore, esperto in tematiche di disagio psichiatrico e dipendenze, sia per le qualità di intermediazione e sintesi con le figure istituzionali degli ambiti coi quali avrà la facoltà di interagire (autorità di pubblica sicurezza, conferenza nazionale garanti, Tribunale di Sorveglianza, Uepe) e in cui è riconosciuta la sua professionalità" continuano.

"Inoltre, risponderebbe ai tratti costitutivi del profilo unanimemente condiviso dalle realtà che hanno partecipato alla recente Audizione della Rete Carcere con l’ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo: preparazione, età, motivazioni, e quell’insieme di capacità professionali che rappresenterebbero un valore aggiunto per una scelta istituzionale che investe in prima persona la Regione Liguria" concludono.