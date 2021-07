Ceriana: protocollo d'intesa con un'azienda specializzata per installare colonnine di ricarica per mezzi elettrici

Ceriana, piccolo centro dell’entroterra della Valle Armea, vuole avvicinarsi alla mobilità green e, anche se non è ovviamente un grande centro urbano, vuole farsi trovare pronto per i mezzi elettrici che, secondo gli esperti, a breve diventeranno preponderanti rispetto a quelli a carburante.

L’Amministrazione guidata dal Sindaco, Maurizio Caviglia, ha infatti deciso di aderire alla proposta dell’azienda ‘Be Charge’ di Milano, approvando un protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica.

Ceriana, quindi, lavora per adeguarsi al sollecito della Commissione Europea che, dal 2010 chiede agli Stati membri di diffondere la mobilità elettrica per ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante. Una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, infatti, è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema.

Serve quindi una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio, affinchè chi ha deciso di acquistare scooter e auto a propulsione elettrica, possa trovare le colonnine di ricarica adatte, perché no anche nell’entroterra. Il Comune si è così interessato all’installazione di sistemi di ricarica, trovando l’intesa con la milanese ‘Be Charge’, che installerà e gestirà a sue spese, la rete di colonnine sul territorio comunale cerianasco.