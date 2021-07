Sanremo: Antonio Bissolotti a ‘2 ciapetti con Federico’: “Con l’Aurelia Bis rischiamo quanto accaduto con il Tribunale”

Il segretario politico di “Noi con l’Italia -. Liguria Popolare” Antonio Bissolotti è intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico’ per parlare della vicenda che ha visto il completamento dell’Aurelia Bis di Sanremo esclusa tra gli interventi sui quali saranno nominati dei Commissari per la loro realizzazione. Un trema che è stato oggetto di una discussione nell’ultima seduta del consiglio comunale a Sanremo con un ordine del giorno (primo firmatario Andrea Artioli di Liguria Popolare) approvato all’unanimità.

“Non si capisce come mai ogni tanto avvengano queste cose e Sanremo, pur essendo la città principale per tutto il territorio, debba subire queste situazioni – ha detto Bissolotti – Non dimentichiamo la vicenda del Tribunale che è stato scippato contro ogni logica e, senza che nessuno se ne accorgesse, da un giorno all’altro ci siamo trovati senza. Ora con l’Aurelia Bis stiamo rischiando la stessa cosa. E’ incredibile che la Regione nel trasferire al Governo le progettazioni dell’Aurelia Bis, per nominare i commissari, abbia completamente escluso Sanremo che ne aspetta il completamento da 40 anni. Io non so di chi sia la colpa e non mi interessa saperlo, ma meno male che abbiamo trovato questo documento e abbiamo redatto un ordine del giorno approvato unanimità dal consiglio comunale in cui si chiedeva alla Regione ed ai Parlamentari di farsi promotori per risolvere questo problema”.

Guarda l'intervista integrale:

