Sanremo: venerdì al Floriseum la presentazione di "Torino di carta" di Alessandra Chiappori

Venerdì 9 luglio alle 21.00 nel giardino della caffetteria al Floriseum - Museo del fiore di Sanremo, appuntamento con Caffè d’autore per la presentazione della guida letteraria Torino di carta (Il Palindromo, 2019). Sarà presente l’autrice, la giornalista Alessandra Chiappori, per chiacchierare di Torino, di romanzi, scrittori e della città che hanno vissuto e raccontato a partire dalla suggestione di un classico della sabaudità, un caffè – rivisitato per la stagione in crema caffè – con un assaggio di piccola pasticceria. Il costo della serata è di 5,00 euro, la prenotazione è obbligatoria ai numeri 0184/503188 o 340/4002419.



"Torino di carta è una guida letteraria della città e dei suoi quartieri, un’escursione narrativa per le strade di Torino raccontata attraverso le opere di grandi scrittori, classici della letteratura italiana del Novecento e romanzi di autori contemporanei. Uno strumento per orientarsi attraverso le molteplici storie che, seppure in periodi differenti, hanno Torino come protagonista. Da Edmondo De Amicis fino alla produzione letteraria degli ultimi anni, la città viene ridisegnata e presentata intercettando e restituendo al lettore il punto di osservazione e lo stile di ogni autore" - spiega l'autrice.



"Tutto, nella sua brulicante complessità, viene ricomposto in un’ideale mappa letteraria: vie, piazze, edifici, sotterranei, periferie e monumenti che contribuiscono a definire il carattere di una città affascinante e misteriosa. Tra gli scrittori che popolano la Torino di carta nelle sue strade, nei caffè o sotto i portici, ci sono Edmondo De Amicis, Natalia Ginzburg, Cesare Pavese, Italo Calvino, Primo Levi, Giovanni Arpino, Fruttero & Lucentini, Margherita Oggero, Enrico Pandiani, Christian Frascella, Alessandro Perissinotto, Giuseppe Culicchia, Enrico Remmert. Al fondo del libro, inoltre, è allegata una mappa letteraria di Torino con l’indicazione dei luoghi chiave delle opere passate in rassegna" - conclude Alessandra Chiappori.