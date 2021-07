Sanremo: nasce 'Strambò', un nuovo locale a Porto Sole. Venerdì 16 l'inaugurazione

Nasce a Sanremo ‘Strambò’, un nuovo locale a Portosole al posto del Rolling Stone. La nuova gestione, subentrata al termine della scorsa estate, attendeva il momento giusto per il restyling del brand e della struttura che è stata implementata da un ristorante con cucina di mare e molto altro ancora. L'opening è in programma per venerdì 16 luglio.

“Il nome, molto particolare – spiegano i titolari - ha origine del concetto della strambata, manovra delle barche a vela, per evidenziare il cambio di direzione netto rispetto al passato, con un tocco di stravaganza. Un locale polivalente dove assaporare il miglior pesce del mar Ligure a pranzo e a cena, nel quale godersi una ricca colazione, un buon aperitivo, una pizza o un drink sotto le stelle nel rooftop panoramico, il tutto immersi nel lussurioso ambiente del porto, stretti in un anello si splendide imbarcazioni”.

Pesce fresco e semplicità, le parole chiave dello chef di Strambò, rappresentate fedelmente nel menù, composto dai grandi classici della cucina mediterranea e della tradizione ligure.

La pizza invece, sottile e croccante, soddisfa coloro che, sazi di quanto offerto dal mare, desiderano concedersi un momento di relax in buona compagnia nell’accogliente dehor del ristorante. La cantina offre una selezione dei migliori vini locali e del territorio nazionale.

Una colazione, un panino, un hamburger, una caesar salad o anche semplicemente un caffè: il posto giusto per un break in compagnia dell’ondeggiare delle barche e del suono dei gabbiani. Prima e dopo cena, il lounge offre la possibilità di gustare ottimi drink con una vasta selezione di prodotti.

La vera ‘chicca’ di Strambò è la terrazza panoramica al primo piano, sulla quale, oltre a cenare, è possibile organizzare eventi privati o aziendali sotto le stelle. Non mancheranno le cene cantate testate già dal ‘ex-Rolling’, che presenteranno una dimensione rinnovata con il nuovo brand.