Ventimiglia: rissa questa notte vicino al confine di San Luigi, un migrante finisce nel dirupo

Rissa tra quattro migranti tunisini, questa notte intorno alle 2 in corso Mentone a Grimaldi superiore, nella zona dove i profughi trovano spesso aiuto e possono anche mangiare.

Secondo una prima ricostruzione i quattro si sono azzuffati per cause ancora in via d’accertamento. Uno di loro è fuggito ed è caduto, facendo un volo di circa 5 metri.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, che ha inviato le ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia, la Verde Intemelia e la Rossa di Bordighera, oltre alle pattuglie di Polizia e Carabinieri.

E’ stata la Croce Azzurra a soccorrere il migrante volato di sotto, trasportandolo in ospedale a Sanremo, dove gli è stata riscontrata la frattura del bacino e diverse contusioni. Le altre ambulanze hanno portato i restanti feriti a Bordighera. Per loro solo alcune escoriazioni.

In queste ore i protagonisti della rissa verranno ascoltati per capire l’accaduto che, purtroppo, si ripete nonostante le molte lamentele dei residenti che, da tempo segnalano situazioni simili.