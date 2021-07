Sanremo: un successo la 'Pizza tra le stelle' proposta ieri da 'Senese' in via Scoglio con lo Chef Vincenzo Guarino (Foto e Video)

E’ stata una ‘Pizza tra le stelle’ quella che ieri Gianni Senese ha proposto, insieme allo chef stellato Vincenzo Guarino, ai tanti clienti che hanno affollato la pizzeria di via Scoglio a Sanremo, che porta il suo nome.

Una serata che conferma le proposte gourmet di ‘Senese’ per gli amanti della buona pizza e della buona tavola. Dopo aver portato con successo la vera pizza napoletana nella città dei fiori, con il locale diventato un punto di riferimento per i buongustai (residenti e turisti), ieri l’evento è stato organizzato da Renato Rocco, direttore de ‘La Buona Tavola Magazine’, con la eccezionale partecipazione di Vincenzo Guarino, una stella Michelin.

Nel corso della serata sono state proposte le nuove pizze della stagione estiva e ‘A modo di mio’, il nuovo menù di ‘Senese’, nato dalla collaborazione con lo chef Guarino, frutto di un lavoro di ricerca portato avanti nei mesi precedenti durante i quali il maestro pizzaiolo ha avuto modo di incontrare diversi produttori delle principali DOP e dei Presidi Slow Food presenti sul territorio, cosa che gli ha dato accesso all’Associazione di Cuochi e dei Pizzaioli dell’Alleanza di Slow Food.

Gianni Senese propone una pizza napoletana che sa andare ‘oltre la tradizione’, con un impasto diretto, che richiama la ‘vecchia scuola’ e con quel tocco di novità dato dall’abbinamento ricercato degli ingredienti per il topping. Da sempre affascinato dal mondo dell’agricoltura, Gianni offre ai clienti un prodotto quanto più naturale possibile: nasce così il suo orto sinergico, che riflette il principio secondo cui le diverse varietà di piante tenute a coltura lavorano per l’appunto in sinergia tra loro, crescendo e nutrendosi in un circolo virtuoso che genera la vita e l’adozione di un terreno a pochi km dal locale le cui colture coprono il 90% di tutta la produzione necessaria per la realizzazione delle sue pizze.

Un locale moderno e giovanile, con 70 posti a sedere all’interno e 130 fuori dove, oltre alla pizza, è possibile degustare i piatti della tradizione italiana con una proposizione spiccatamente innovativa.

Vincenzo Guarino è una delle figure più interessanti che il panorama della gastronomia italiana possa vantare: ha conquistato ben quattro stelle Michelin in tre ristoranti diversi, con una cucina che ‘mixa’ tanti ingredienti dall’Italia e dall’Asia senza mai perdere l’impronta mediterranea. Utilizzando prodotti di alta qualità̀, tecniche ricercate e un approccio multisensoriale, lo chef racconta un percorso attraverso il gusto, in cui ogni piatto evoca sensazioni particolari.