Nel Golfo Dianese le confezioni Tetra Pak si raccolgono con carta e cartone

Le confezioni Tetra Pak (ad esempio cartoni del latte, succhi di frutta, vino e altri alimenti) sono riciclabili e devono essere raccolte insieme a carta e cartone nell’apposito contenitore, in modo da garantirne il recupero in cartiera. E soprattutto, non vanno abbandonate in natura.

Questo il messaggio della campagna informativa promossa dai Comuni del Golfo Dianese-Andorese in collaborazione con Tetra Pak Italia per incentivare la raccolta differenziata, nell’ambito della campagna di comunicazione realizzata da Egea Ambiente e Proteo.

L’iniziativa, realizzata dalla Cooperativa E.R.I.C.A., vuole mettere in evidenza la filiera di riciclo di carta e cartone e fornire alcuni accorgimenti, molto semplici, per il corretto conferimento delle confezioni TetraPak: basta infatti svuotare bene la confezione per eliminare residui di cibi o bevande, quindi appiattirla e, se possibile, separare le componenti in plastica (tappi, cannucce, ecc.). É quindi poi sufficiente raccoglierla insieme a carta e cartone. In parallelo, l’iniziativa ha anche l’obiettivo di ricordare a tutti le regole per la corretta separazione di tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata, risolvendo eventuali dubbi e contribuendo a migliorare la qualità dei materiali da avviare a riciclo.

Nell’ambito della campagna di comunicazione, è stato distribuito un utile segnalibro con alcuni consigli effettuare bene la raccolta differenziata, con un focus specifico sulle confezioni Tetra Pak. Il segnalibro è stato distribuito in tutte le spiagge, negozi, bar, librerie, biblioteche e uffici turismo di Andora, Testico, Stellanello, Cervo, Diano Marina, San Bartolomeo al mare, Diano San Pietro e Diano Castello, e sarà consegnato a tutti i cittadini dei comuni che riceveranno i kit per la raccolta differenziata porta a porta nei prossimi mesi.

Per maggiori informazioni sulla raccolta differenziata e riciclo delle confezioni TetraPak è possibile consultare il sito www.tiriciclo.it