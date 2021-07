Molini di Triora: il laghetto delle noci non esiste più ma c'è una possibile soluzione per il futuro

Che cosa accadrà al Laghetto delle Noci di Molini di Triora? Quella che è una delle principali attrazioni turistiche della Valle Argentina, non esiste più ed è difficile ipotizzare quando potrà essere ripristinato, sicuramente non per questa estate.

Oggi al posto del laghetto c'è una collinetta di materiale di scarto, pietre principalmente, lasciate dal passaggio del torrente durante l'alluvione di ottobre 2020. L'amministrazione comunale del sindaco Manuela Sasso ha una soluzione per liberare l'area ma ci vorrà del tempo.

Il Comune di Sanremo si è messo a disposizione di Molini di Triora per prelevare il materiale con l'intenzione di usarlo per il ripascimento delle spiagge della città dei fiori. Questo passaggio però deve essere necessariamente autorizzato da Regione e fino a quando non arriverà l'ok quei cumuli di pietre rimarranno lì.

E' una possibilità che lascia ben sperare per il futuro. "Se la rimozione del materiale venisse autorizzata per quello scopo per noi sarebbe già una bella notizia - ammette il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso - In questo modo verrebbero rimossi 10mila metri cubi di materiale oggi accumulato che ci permetterebbe in primis di riappropriarci di un'area importante per il nostro paese e soprattutto con un considerevole risparmio per le nostre casse comunali".