Vicenda mascherine in consiglio comunale ad Imperia, PD cittadino: "Vicenda paradossale!"

“Ad Imperia fanno discutere anche le mascherine, e abbassate le tende della festa di San Giovanni, hanno mostrato per l'ennesima volta le criticità del nostro Consiglio comunale imperiese e in particolare di una mancanza assoluto di autonomia tra i ruoli. Riteniamo irrituale l'ingresso delle forze dell'ordine nel consesso comunale cittadino democraticamente eletto, altrettanto irrituale che il Presidente del Consiglio, l'organo monocratico delegato al rispetto dell'ordine delle leggi, del regolamento e dello statuto, non sia intervenuto e anzi sia rimasto pressochè muto sovrastato dall'ego smisurato del Sindaco che, memore dei ruoli istituzionali ricoperti in passato, avrebbe dovuto usare termini maggiormente rispettosi verso il corpo dei Carabinieri. Quanto ancora saremo costretti a vedere certe scene ed udire certe parole?”. È il commento pubblico sulla pagina facebook del PD della città Imperia sulla vicenda vissuta in consiglio comunale.