Ventimiglia: inaugurato il nuovo porto turistico, la soddisfazione del Partito Democratico intemelio

“Oggi è un giorno importante per la nostra città: dopo anni, il porto di Ventimiglia è una realtà! Esprimiamo grande soddisfazione per la conclusione di questa fondamentale opera che costituisce un importante volano per lo sviluppo economico e turistico della città”. Ad intervenire sulla notizia del giorno è il Circolo PD di Ventimiglia, che continua: “Finalmente, anche grazie all'accelerazione voluta ed ottenuta dall'amministrazione Ioculano, questa importante opera è giunta alla sua conclusione. Un'infrastruttura la cui storia è nota a tutti e che rischiava di essere l'ennesima cattedrale nel deserto. Ma la visione futura della passata amministrazione ha consegnato alla città una struttura virtuosa e all'avanguardia".

"Ci auguriamo che essa costituisca il punto di ripartenza per un ulteriore sviluppo della città, e che, lasciati alle spalle questi ultimi due difficili anni, sia un'attrazione per i turisti e fonte di reddito per tutti coloro i quali vi troveranno occupazione”.