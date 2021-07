Imperia: Scajola caccia i Carabinieri dal consiglio comunale, FdI attacca “Il Comune non è di sua proprietà”

Il circolo imperiese di Fratelli d'Italia interviene in merito a quanto accaduto ieri sera in consiglio comunale con l'intervento dei Carabinieri cacciati dall'aula dal sindaco Scajola.

““E qui comando io e questa è casa mia...” recitava una vecchia canzone nazional-popolare - scrivono da FdI - dopo aver visionato il video dell'imbarazzante battibecco tra il Sindaco Scajola e i carabinieri intervenuti durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri sera vorremmo, sommessamente, ricordare allo stesso sindaco e alla sua maggioranza (ma anche, perché no, alla minoranza) che tutti gli amministratori pubblici dovrebbero aver chiari i limiti e le prerogative del loro mandato. Caro Sindaco, anche se la sua amministrazione ha già espresso performance di altissimo livello (appalti pubblici affidati a consiglieri comunali in carica, incarichi a pioggia -ovviamente ben remunerati- a candidati che l'hanno sostenuta) le ricordiamo che il Comune di Imperia - l'istituzione Comune in senso generale che come lei ben dovrebbe sapere, affonda le radici nella storia del nostro Paese - non è né di sua proprietà né di quelli che la sostengono né dei suoi amici, ma patrimonio di tutti i cittadini imperiesi come lei. Paritariamente.



“Cosa dirà oggi ai tanti imperiesi che proprio per la norma violata da lei "che era in casa sua" che in questi mesi sono stati multati? Come giustifica il fatto che gli agenti di Polizia Municipale presenti non siano intervenuti ancorché sollecitati da un consigliere comunale?

Sarebbe, infine, auspicabile, soprattutto da chi dovrebbe rappresentare la cittadinanza tutta, di soppesare toni e parole (possibilmente senza strilli e grida) soprattutto in occasioni pubbliche” concludono dal partito.