Imperia: Carabinieri cacciati dal consiglio comunale, Savioli (Cambiamo) "Dal sindaco comportamento arrogante, si poteva evitare"

"Solidarietà ai carabinieri intervenuti loro malgrado a seguito di una chiamata 'fuori dagli schemi' da parte di un consigliere comunale e imbarazzo per i toni, a mio parere troppo forti del Sindaco usati nei confronti dei due militari"

Così Alessandro Savioli, consigliere comunale di Cambiamo in merito a quanto successo ieri sera in consiglio comunale, con i carabinieri cacciati dal sindaco Claudio Scajola. L'esponente arancione si discosta tuttavia dalla posizione assunta dai suoi colleghi di partito che proprio questa mattina avevano bollato la vicenda indicando come unica responsabile la consigliera del M5S Maria Nella Ponte. Ricordiamo che i militari sono intervenuti su segnalazione della pentastellata per il mancato uso di mascherine all'interno dell'assise cittadina.

"Dispiace veramente per quanto accaduto durante la seduta del Consiglio Comunale del 30 giugno. - commenta Savioli e sul comportamento del primo cittadino nei confronti dei carabinieri aggiunge - si poteva invitarli ad un dialogo fuori dall'aula e non ordinare a loro di uscire dalla sala consiliare in modo poco elegante, arrogante, sicuramente poco generoso nei confronti di chi sta svolgendo il proprio lavoro. Il tutto poteva essere evitato semplicemente con il buon senso invitando fin dall'inizio i consiglieri comunali e assessori a indossare la mascherina. Una brutta serata per la Città di Imperia"