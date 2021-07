Ventimiglia: spaccatura in maggioranza, il Sindaco si scaglia duramente contro Bartolomeo Isnardi (FdI)

“Non imputo quanto accaduto ieri sera, cioè l'assenza dei due consiglieri della Lega, ad una forma di rimostranza nei miei confronti e della maggioranza e non sono a conoscenza se vi siano o meno questioni che loro hanno da chiarire all'interno del loro partito, la Lega”.

Sono le parole del Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, dopo la sospensione del Consiglio di ieri, per l’assenza del numero legale. “Ne sono convinto – prosegue - perché le pratiche che era all'ordine del giorno erano state condivise e anche votate favorevolmente nelle commissioni consiliari”.

Il primo cittadino si scaglia soprattutto contro il consigliere Isnardi di Fratelli d'Italia: “Non è comprensibile e neanche accettabile – ha detto – perché non è la prima volta che si atteggia come se non si sentisse un consigliere di maggioranza. Era presente in consiglio e si è assentato senza motivo, sapendo che il numero legale dipendeva in quel momento da lui. Aprirò un chiarimento con il partito di Fratelli d'Italia, un partito amico e che mi ha fortemente voluto a sindaco di Ventimiglia, per comprendere se il loro consigliere Isnardi è ancora in maggioranza, anche perchè diversamente non è giustificabile che loro abbiano un rappresentante in giunta”.

“Sono convinto – termina il Sindaco - che si chiarirà tutto e senza alcun problema, la nostra Amministrazione sta ben lavorando e i risultati si vedono e sono apprezzati dai cittadini”.