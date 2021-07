Spaccatura Forza Italia-Liguria Popolare in Regione, Baggioli: "Condividiamo pienamente tale scelta"

“Anche Forza Italia in Provincia di Imperia esulta e condivide pienamente la scelta del Capo Gruppo in Regione Claudio Muzio e del Coordinatore Regionale Carlo Bagnasco”. A dirlo è Simone Baggioli, Commissario Provinciale e Capo Gruppo di FI in Comune a Sanremo che interviene sulla spaccatura in Regione di Forza Italia-Liguria Popolare.



“In più occasioni – spiega Baggioli - avevo ribadito ai Referenti regionali e nazionali del nostro Partito come il nostro elettorato storico non intendesse assolutamente accorparsi in un'unica forza politica in Consiglio Comunale a Sanremo, in Provincia ed in Regione. Poi, dopo i risultati regionali nella nostra Provincia con un risultato quasi del 9%, più del doppio degli altri collegi liguri ma ben al di sotto delle nostre capacità elettorali a causa del passo indietro ‘obbligato’ di Filippo Bistolfi, recordman ventimigliese, per lasciare spazio ad un candidato sotto tono proveniente da Liguria Popolare, forse si è iniziato a comprendere l’effettiva necessità di riappropriarsi della nostra identità. Oggi, a Savona, leggiamo della goccia che ha fatto traboccare il vaso. Oggi in Liguria si apre un nuovo Capitolo”.