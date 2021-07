Sanremo: Fratelli d'Italia chiede 'taser' e body cam per gli agenti della Polizia Municipale

Il gruppo di Fratelli d’Italia di Sanremo ha presentato un Ordine del Giorno che verrà discusso nel Consiglio comunale di questa sera, per chiedere che la Polizia Municipale venga dotata di sistemi di difesa (taser e body cam).

Secondo il partito di opposizione, infatti, gli episodi di aggressioni fisiche, spesso molto violente nei confronti dei rappresentanti delle forze dell’ordine sono sempre più frequenti, e mettono in costante pericolo l’incolumità degli esponenti delle forze dell’ordine ma impedisce loro di svolgere al meglio il compito di mantenere l’ordine, la sicurezza pubblica e di salvaguardare, quindi, la comunità.

“Fatti di una gravità assoluta – evidenzia FdI - che pongono al centro del dibattito non solo la questione della sicurezza ma anche le dotazioni ed il ruolo degli agenti delle forze dell’ordine e della polizia municipale. In base ai dati riportati dall’Osservatorio ASAPS - Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale che su base semestrale fa il computo delle aggressioni contro il personale delle Forze dell’Ordine - è emerso che nel primo semestre del 2020 le aggressioni agli uomini e alle donne in divisa, nonostante il periodo di lockdown, sono aumentate del 20,6 % rispetto allo stesso periodo del 2019: 1.414 attacchi fisici di cui quasi il 40% inferti da stranieri, il 28,6% da ubriachi, e il 14,3 % con armi proprie o improprie.

Fratelli d’Italia chiede al Sindaco e alla Giunta di farsi promotore al Ministero dell’Interno affinché, nell’ambito dei processi di ammodernamento delle dotazioni degli agenti delle Forze dell’Ordine, venga agevolato ed accelerato l’iter per l’acquisto e l’adozione dei sistemi di difesa e protezione quali il taser e body cam, più sicuri rispetto a quelli esistenti e allo stesso tempo vengano avviate le procedure per la dotazione di detti strumenti di protezione anche agli agenti della Polizia Locale.