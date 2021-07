Sanremo: vasto incendio sulla ciclabile alla 'Vesca', il vento rischia di propagarlo anche all'Aurelia (Foto e Video)

Un incendio, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, si è sviluppato questa sera poco dopo le 23, in zona La Vesca a ridosso della pista ciclabile.

Secondo una prima ricostruzione e grazie ad alcuni testimoni è emerso che, poco prima che si sprigionassero le fiamme alcuni ragazzi si trovavano sulla ciclabile con le sigarette accese. Poco dopo è esploso l’inferno e l’incendio, alimentato da un fortissimo vento che sta imperversando sulla costa, ha sfiorato la statale Aurelia.

Immagini di Gianni Rosso:

Il pronto intervento dei pompieri ha evitato che si propagasse anche ai pini sulla strada e, quindi, anche alle abitazioni vicine. Le fiamme hanno parzialmente distrutto alcune piante conservate in un parcheggio e di proprietà del vicino vivaio.

Ora bisognerà capire da dove siano partite le fiamme che, senza un intervento immediato, avrebbero potuto provocare danni ben peggiori.