Sanremo: grande partecipazione per il "Trio Parthenope" ai concerti di Villa Nobel

Grande successo anche ieri sera per il secondo appuntamento della Stagione Concertistica Internazionale 2021 promossa dall' Associazione "Musica a Santa Tecla". Per l'estate musicale con i 'Concerti di Villa Nobel' ieri si è esibito il "Trio Parthenope" composto da Gaetano Russo clarinetto, Naomi Rivieccio soprano e Laura Cozzolino pianoforte. E' stato proposto "Passioni", un raffinato programma articolato ed eterogeneo che ha pienamente coinvolto l'attento ed entusiasta pubblico presente nella gremita sala dei concerti di Villa Nobel.



"Il clarinetto di Gaetano Russo, fra i maggiori e noti interpreti italiani, ha subito regalato magistralmente emozioni attraverso una vasta gamma di colori raffinati nell'esecuzione della difficile e densa Sonata di Brahms op. 120 n°1,molto ben sostenuto, nel continuo e serrato dialogo muiscale, da Laura Cozzolino al pianoforte che ha dato prova di vero talento solistico anche nell'esecuzione dell'Andante spianato op. 22 di Chopin. - raccontano gli organizzatori - Culmine della serata il Lied concertante "Il pastore sulla roccia" di Franz Schubert, ultimo capolavoro del compositopre viennese, per soprano, clarinetto e pianoforte, interpretato dalla bella e suadente voce di Naomi Rivieccio che con sicurezza tecnica e grande comunicativa ha estasiato il pubblico in sala anche nella toccante interpretazione dell'Ave Maria di Astor Piazzolla".



"A grande richiesta due bis "napoletani": Serenata di Pulcinella di Cimarosa e la Romanza "Me voglio fa 'na casa" di Donizetti, splendidamente eseguiti dal Trio Parthenope cui il pubblico ha tributato un meritatissimo successo. - sottolineano - Prossimi appuntamenti: Giovedì 1 luglio ore 19 “....a l’Italiana..." è interamente dedicato alle Sonate del ‘700 italiano per flauto traversiere e clavicembalo con un particolarissimo programma interamente dedicato ai compositori della grande tradizione sonatistica italiana come Vivaldi, Scarlatti, Corelli, nell'interpretazione di Francesca Odling al flauto traversiere e Francesca Lanfranco al clavicembalo, fra le massime interpreti italiane di musica antica".



"Venerdì 2 luglio ore 19,30 "La vita è un sogno” Il Recital lirico di basso Michel Wagner, accompagnata al pianoforte da Andrea Linsbauer, artisti di fama internazionale, ci porterà per mano nell’affascinante atmosfera sognante ed intima della produzione “liederistica” per canto e pianoforte. Un intenso programma che spazia dal classicismo di Haydn al Romanticismo tedesco di Schubert, Brahms, Hugo Wolf" - concludono.