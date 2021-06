Scontro tra una moto ed un camion della nettezza urbana, questa mattina in via Duca degli Abruzzi a Sanremo. Ancora in via d’accertamento le cause dell’incidente.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza che ha portato il conducente del mezzo a due ruote in ospedale, in codice giallo di media gravità.