Sanremo: ennesimo tubo rotto in zona La Vesca, acqua sull'asfalto ed erogazione interrotta in zona (Foto)

Ennesimo guasto alle tubazioni sull'Aurelia in zona La Vesca, in prossimità del muro che da mesi è al centro del braccio di ferro tra Comune e Anas per i tanto attesi lavori.

Da questa mattina una grande quantità di acqua si è riversata sull'asfalto e subito è stato necessario l'intervento di Amaie per la riparazione. I lavori hanno anche reso necessaria l'interruzione dell'erogazione in zona.

Probabile che il guasto di questa mattina sia l'ennesima dimostrazione dei continui movimenti del terreno che già hanno provocato problemi anche alla condotta del gas.