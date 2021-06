Un San Giovanni all'insegna della normalità per Riva Ligure: la cerimonia religiosa torna a incontrare la bandiera blu

Si è respirata aria di normalità per le celebrazioni di San Giovanni a Riva Ligure. Una comunità intera si è stretta intorno alla figura del santo tanta cara ai rivesi ma sempre nel rispetto delle misure precauzionali legate al Covid.

VIDEO SERVIZIO DA RIVA LIGURE



Dopo un cerimonia nel 2020, con poche decine di persone, per via delle misure anti Covid, Riva Ligure si è riappropriata del suo San Giovanni, una festa molto sentita dalla comunità e da tre anni coincidente anche con l'arrivo della bandiera blu. Soltanto dal 2019 l'ambito vessillo che certifica qualità e servizi delle migliori località balneari in Italia, è tornato a sventolare su Riva Ligure, dopo ben 25 anni di assenza.

Come da tradizione i festeggiamenti per San Giovanni Battista hanno preso il via con la Santa Messa celebrata presso l'oratorio, seguita dalla processione lungo via Nino Bixio e sul lungomare con la statua del Santo. Il tutto accompagnato dalla banda Pasquale Anfossi di Taggia. La processione è terminata in piazza San Giovanni con la benedizione della reliquia.

La celebrazione ha visto la presenza del sindaco Giorgio Giuffra e di numerosi membri della sua amministrazione, così come dei rappresentanti della Guardia Costiera di Santo Stefano al Mare, il gruppo Alpini e naturalmente la Confraternita di San Giovanni. Subito dopo la parte religiosa, ha preso il via la seconda parte dei festeggiamenti con la bandiera blu issata in piazza e benedetta.