Case a 1 euro in vendita a Triora: due nuovi immobili nel circuito, ancora pochi giorni per le offerte

Due nuove case del centro storico di Triora sono state messe in vendita al prezzo di "1 Euro". L'iniziativa che ha riscosso tantissimo successo con la prima casa, peraltro già venduta, viene riproposta con due nuovi immobili, uno in via Cava e l'altro in via San Bernardino.

Il progetto nasce per promuovere un recupero attivo del centro storico del paesino della Valle Argentina. Il Comune si fa promotore della vendita di queste case, sfitte e in condizioni d'abbandono. La compravendita poi avviene tra il proprietario e il compratore, con contratto regolarmente registrato e con tutela per entrambe le parti.



Il prezzo di partenza è 1 euro ma nulla vieta di presentare una offerta economica al rialzo. Tra le tante offerte vincerà quella che si impegnerà a svolgere i lavori in tempi rapidi, prediligendo ditte locali ma soprattutto dove l'acquirente voglia acquistare la casa per venire a vivere nel paese. Si possono presentare anche offerte per realizzare strutture ricettive o per pensare di farsi la casa vacanza ma riceveranno un punteggio minore rispetto alle offerte di natura residenziale.