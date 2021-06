Sanremo: il Festival torna a febbraio, la candidatura per l’Eurovision resterà solo una boutade figlia dell’entusiasmo

La candidatura di Sanremo per l’organizzazione dell’Eurovision 2022 resterà solo una boutade figlia dell’entusiasmo post vittoria dei Maneskin.

La Rai ha presentato nei giorni scorsi i palinsesti 2021/2022 e si è parlato anche di Festival di Sanremo ed Eurovision. Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha garantito il ritorno della kermesse nella sua collocazione naturale, a inizio febbraio. Ancora massimo riserbo sulla conduzione con l’ipotesi Alessandro Cattelan che si fa largo dopo l’ingaggio da parte della Tv di Stato per alcuni nuovi progetti di punta. Ma Coletta non ha escluso un possibile ritorno di Amadeus.

In casa Rai c’è tanto da lavorare anche in ottica Eurovision, evento che la rete dovrà coprodurre. Per la location possibile che si vada verso un bando per scegliere la città ospitante tra le quattro che si sono fatte avanti con basi solide e concrete: Milano, Roma, Torino e Bologna. Quella di Sanremo resterà solo una flebile fantasia.