Bordighera: la 'Sport Management' ha accettato la risoluzione consensuale della gestione del Palazzetto e Piscina

La Sport Management ha accettato la risoluzione consensuale per la gestione del palazzetto dello sport e della piscina di Bordighera. L’annuncio è stato dato, nel corso del Consiglio comunale della città delle palme, dall’Assessore Gnutti.

Un fatto che è emerso come un fulmine a ciel sereno, anche se la proposta era stata fatta dall'amministrazione. La Pec della società di gestione è arrivata proprio durante la prima assise ‘in presenza’ al palazzo del parco dopo diversi mesi. Poco prima il Consigliere di opposizione di ‘Semplicemente Bordighera’ aveva presentato un’interrogazione sul da farsi per l’impianto e, dopo la comunicazione dell’Assessore Gnutti è tornato sull’argomento per capire le idee dell’Amministrazione sul suo futuro.

Ora rimane da capire cosa farà il Comune e, in proposito, il Sindaco ha confermato che: “Le ipotesi le faremo quando avremo il documento sulla risoluzione del contratto. Solo in quel momento faremo le valutazioni del caso, anche per chi ha già pagato degli abbonamenti che non potrà utilizzare”.

Non è da escludere che la gestione possa essere fatta dal Comune, in collaborazione con le associazioni sportive.