Sanremo: settimana prossima, spettacolo ‘Bollywood The Greatest Show’ a cura di Negma Dance Group

La magica atmosfera di Bollywood dei “Negma Dance Group” arriva in piazza a Sanremo con il nuovissimo spettacolo “Bollywood – The Greatest Show”, che trasporterà il pubblico in un vero e proprio viaggio in India, fra tradizione ed evoluzione. Debutterà in data Venerdì 2 Luglio 2021 alle ore: 21.30 in Piazza Borea D’Olmo la nuova produzione artistica firmata dalla compagnia di danza che quest’anno ha brillato sul palcoscenico del programma televisivo “Italia’s Got Talent”, conquistando fin da subito il cuore del giudice americano Joe Bastianich, che li ha premiati con l’ambito Golden Buzzer, e l’affetto e i complimenti di tutta l’Italia, raggiungendo perfino i notiziari in India, con il suo repertorio di danze ispirate al cinema indiano.

Sul palcoscenico di “Bollywood – The Greatest Show”, travolgenti quadri coreografici, un’incredibile ambientazione ed esperienza visiva in visual-art, spettacolari costumi di scena, autentici ed originali, allegria, colori, musica e tanta danza racconteranno una travolgente storia d’amore e di avventura che attraversa varie epoche e che trasporterà il pubblico nella sensazionale atmosfera di Bollywood, il cinema indiano. Lo spettacolo è scritto, diretto e coreografato dai fratelli Francesca Negma e Federico Orlando, coppia artistica che dal 2007 porta sulla scena nazionale ed estera vari repertori di danze etniche e bollywood, con l’intento di diffondere e promuovere la cultura e le arti etniche per creare un «ponte fra oriente ed occidente», molto apprezzata a livello internazionale per le loro travolgenti e sensazionali performance.

Protagonisti della serata i danzatori della compagnia Negma Dance Group, che rappresentano in essere quasi tutta la regione Liguria: da Savona, oltre ai direttori artistici del gruppo Francesca e Federico Orlando, Joel Tirico, Valentina Ottena e Giulia Moccafighe, da Genova Alice Giaccone e da Sanremo Fabio Martini, Andrea Cristina Carbone, Alessia D’Urso, Ilaria Franceschini, Alyssa Salzone, Giulia d’Urso e Verdiana Bergamo.

Lo spettacolo è adatto ad ogni tipologia di pubblico, nazionale ed internazionale, adulti e minori. L’ingresso è gratuito ma soggetto a prenotazione obbligatoria; verranno rispettate tutte le normative vigenti in materia di anticontagio.

Prenotazioni biglietti: www.sanremo2021.eventbrite.it - Per info: (+39) 3938753637



