Incidente sulla Statale 28 a Pontedassio, un ferito. Traffico paralizzato (Foto e Video)

Incidente questa mattina sulla Statale 28 a Pontedassio, all'altezza del grande magazzino 'Meno Venti'.

Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di valutazione e una delle due si è ribaltata. Il bilancio è di un ferito non grave, portato in ospedale in codice 'giallo'.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Pontedassio insieme ai Vigili del Fuoco. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi, la ricostruzione e la gestione del traffico.

A seguito della chiusura della strada si sono generate due lunghe code in entrambe le direzioni con il traffico paralizzato per diversi minuti anche a Oneglia in direzione Pontedassio. Consentito il solo transito a scooter e moto.