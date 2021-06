Bordighera: giovedì in Consiglio comunale la Mozione sulla cittadinanza onoraria a Gilberto Salmoni

Giovedì prossimo, nel primo Consiglio comunale in presenza dopo diversi mesi, sarà discussa anche la Mozione presentata dalla minoranza che propone di assegnare a Gilberto Salmoni, vittima e testimone della deportazione nei lager nazisti, la Cittadinanza Onoraria di Bordighera.

“Sin dal 2019 – dice l’Anpi bordigotto - avevamo richiesto al Sindaco, senza ottenere risposta, che tale riconoscimento venisse conferito a Gilberto Salmoni, iscritto ad honorem alla nostra Sezione, in quanto sopravvissuto e per il suo impegno a far conoscere, anche nelle nostre scuole e non solo, gli orrori del nazismo. Perché non si dimentichino e non abbiano a ripetersi. Si tratta di un provvedimento che ci sta particolarmente a cuore e che, se la decisione sarà positiva, col rendere onore a una persona straordinaria, onorerà emblematicamente anche le decine di concittadini deportati, molti dei quali dai lager nazisti non hanno fatto più ritorno”.