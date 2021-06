Vaccinazione per gli operatori sanitari: nella nostra provincia 1.500 lettere già inviate a chi non si è vaccinato

Sono oltre 11mila le lettere di invito alla vaccinazione spedite dalle Aziende sociosanitarie della Liguria agli esercenti le professioni sanitarie e gli "operatori di interesse sanitario” (Operatori sociosanitari, Assistenti di studio odontoiatrico, Massofisioterapisti) che non risultavano né prenotati né vaccinati.

Continua il lavoro delle Asl liguri per la verifica dell'obbligo di vaccinazione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° aprile.

Per quanto riguarda la nostra Asl, la situazione ad oggi è la seguente. Sono 1.462 le lettere inviate, di cui: 210 si sono sottoposti a vaccinazione, 320 non hanno ancora dato riscontro, 530 hanno fornito un riscontro in corso di valutazione, 175 vengono ricontattati per approfondimenti, 227 comunicazioni sono spedite ieri.

È stata attivata una linea di vaccinazione dedicata al personale ancora da vaccinare, il 5 luglio è prevista una giornata dedicata.

Da Alisa è stato confermato che i riscontri continuano ad arrivare numerosi e i dati sono in continuo aggiornamento.