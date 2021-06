Sanremo: incidente in serata in corso Matuzia, Smart rimane incastrata tra il marciapiede e un palazzo (foto)

Incidente questa sera intorno alle 23.30 in corso Matuzia, a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un'auto ha urtato una Smart che, a sua volta, è finita contro un bidone della spazzatura, terminando la sua corsa contro l'impalcatura di un palazzo rimanendovi incastrata.



Il bidone colpito dall'auto è carambolato contro un passante che è rimasto lievemente ferito. Feriti, in modo non grave anche i conducenti delle auto, medicati dal personale della Croce Verde di Arma e della Croce Rossa di Sanremo.



Sul posto anche la polizia e la polizia municipale che ha ricostruito la dinamica e effettuato l'alcol test, risultato poi negativo, sul conducente dell'auto che ha provocato l'incidente.

Durante le operazioni di soccorso, di rilievo e di rimozione delle auto il traffico è stato regolato a senso unico alternato senza particolari disagi alla circolazione.