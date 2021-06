Mascherine, il cts dà il via libera per toglierle all'aperto, l'ipotesi è dal 28 giugno

Dopo circa due ore di riunione è arrivato il via libera del comitato tecnico scientifico a eliminare l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Una notizia attesa e auspicata da molti presidenti del consiglio, tra cui Giovanni Toti che fino a poche ore fa aveva chiesto buonsenso sulla decisione del cts, che non ha però indicato una data.



Secondo quanto riportano i quotidiani nazionali, il comitato avrebbe suggerito il 28 giugno o il 5 luglio come date in cui il governo potrebbe prevedere l'abolizione dell'obbligo di indossarla.



In serata è arrivata la conferma dal ministro Roberto Speranza che ha indicato il 28 giugno come data.