Imperia: questa sera appuntamento con la quarta serata di Ineja, ecco il programma

Quarto giorno di festa per Ineja.

In mattinata apertura Mercantineja ed expo-auto, a seguire, alle 18.30, apertura stand Pesca della Zucchetta e info point, e le attività ludiche a cura de “La Fattoria Liberamente” in via del Cantiere.

“Ringraziamo la ULI Design di Assago per l'omaggio dei premi che compongono la ricca Pesca della Zucchetta, il cui ricavato andrà in beneficenza in larga parte” dichiarano gli organizzatori.

Allo stand del gruppo “11 Comuni per Imperia” oggi è la volta del Circolo Castelvecchio del presidente Pino Camiolo.

A partire dalle 19 apriranno gli stand gastronomici della “Cucina del Comitato” proponendo i piatti della tradizione legati allo stoccafisso all'Onegliese, le acciughe fritte ed il minestrone.

La serata proseguirà alle 19 con le attività ludico-sportive proposte da Asd Il Cerchio d'Oro e dalle 21.15 con l'intrattenimento musicale del gruppo “Solid Rockers”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma completo ed il menù sul sito www.ineja.it