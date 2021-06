Festival Nazionale Beach Volley Sanremo: arrivano anche i giovani del Club Italia

Il club Italia beach volley, ovvero la nazionale giovanile ha scelto Sanremo per il Festival Nazionale - trofeo Gino Mercedes Benz. Ai bagni Lido-Italia-Morgana, giovedì scende in campo l'under 20 maschile e femminile da venerdì a domenica si terrà la tappa dell'assoluto open maschile e femminile.



L'organizzazione è a cura della polisportiva corpo e movimento Riviera Volley, assessorato al turismo e sport di Sanremo e assessorato allo sport di Regione Liguria. La partecipazione del club Italia beach volley è un altro importante tassello per questo ritorno a Sanremo del circuito italiano assoluto.