Alla nostra redazione arriva la segnalazione di un lettore in merito una problematica quotidiana in vicolo Gradisca, il piccolo passaggio pedonale che unisce via Volta a corso Garibaldi.

Ogni mattina il vicolo si trasforma in un magazzino a uso privato con ovvi problemi per chi si trova a transitare in zona. Come si vede dall'immagine che pubblichiamo in pagina, la quantità di materiale è davvero notevole.