Due escursionisti non trovano il sentiero di ritorno sul Pizzo d'Evigno: soccorsi dai Vigili del Fuoco

Mobilitazione di soccorsi, questo pomeriggio, per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia. L’allarme è scattato verso le 14.30, quando due escursionisti hanno chiesto aiuto, in quanto non trovavano più il sentiero di ritorno nella zona del Pizzo D’Evigno, a cavallo tra l’imperiese e il dianese.

I Vigili del Fuoco hanno tranquillizzato i due, che erano con un cagnolino, e quindi hanno inviato una squadra mentre hanno raccomandato agli escursionisti di avvicinarsi alla croce presente sul pizzo. In questo modo sono stati recuperati e riportati sulla strada principale da dove, verso le 17.30 sono potuti rientrare a casa.